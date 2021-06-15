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كشفت دراسة حديثة أن لبن الرضاعة للأمهات المصابات بفيروس كورونا، لا يحتوي على آثار للفيروس؛ لكنها أشارت إلى أنه في المقابل «ناقل للأجسام المضادة».

وأوصت الدراسة وفقا لهيئة الأبحاث الإسبانية الحكومية، الأمهات المرضعات المصابات بمرض كوفيد-19 بـ«الرضاعة الطبيعية» حتى في حال الإصابة بحسب وكالة «فرانس برس».

وكشف بيان عن الدراسة أنه بعد تحليل عينات من حليب الثدي لدى 75 امرأة تلقين لقاحات فايزر وموديرنا وأسترازينيكا؛ تبين وجود أجسام مضادة في كل عينات لبن الأمهات اللواتي تلقين اللقاح، وبمستويات تتفاوت تبعًا للقاح.

وأظهرت الدراسة أن لبن المرضعات اللواتي تلقين جرعة لقاح واحدة بعد الإصابة بالفيروس ولبن النساء اللواتي تلقين جرعتيْ لقاح دون أن يصبن بكوفيد-19؛ يحتوي على المستوى نفسه من الأجسام المضادة.