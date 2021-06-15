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أعلن مركز «جاماليا» الروسي أن لقاح «سبوتنيك V» أثبت فعالية ضد السلالة الهندية لفيروس كورونا، أكثر من كل اللقاحات الأخرى، وذلك وفقا لدراسة علمية.

وأضاف المركز المتخصص في علم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية، إنه قدم نتائج الدراسة إلى مجلة علمية دولية لنشرها.

وكان لقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لفيروس كورونا هو أول لقاح تم تسجيله في العالم ضد الوباء.

وفي وقت سابق دعا الكرملين مواطني روسيا، إلى الإقبال على التطعيم باعتباره الطريق الوحيد لمكافحة وباء كورونا، وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه من المناسب الآن الحديث عن تدابير لتحفيز التطعيم.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 175 ملايين حالة منذ انتشار الجائحة.