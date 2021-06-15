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شاهد.. مسيرة الأعلام في القدس المحتلة ()

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شاهد.. مسيرة الأعلام في القدس المحتلة (فيديو) شاهد.. مسيرة الأعلام في القدس المحتلة ()

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وافقت السلطات الإسرائيلية، على خروج مسيرة اليمنيين الإسرائيليين المعروفة بـ«مسيرة الأعلام» في مدينة القدس اليوم الثلاثاء بعد مشاورات أمنية.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية لمسيرة الأعلام الإسرائيلية، بتجمع 200 شخص.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن وزير الأمن الداخلي في الإسرائيلية الجديدة، عومر بارليف، وافق على إجراء مسيرة الأعلام يوم غد، الثلاثاء، بعد جلسة تقدير موقف مع مفوض الشرطة«، مؤكدة أن إسرائيل مستعدة لأي أعمال عنف.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اتفقت مع منظمي «مسيرة الأعلام»، يوم الجمعة الماضي، على مسار المسيرة، التي ستمر في الحي الإسلامي، تزامنا مع إقامة احتفالات راقصة في حي باب العامود، وهي الخطوة التي يمكن أن تشعل التوتر مجددا في المدينة.

فيما حذرت واشنطن، يوم الأربعاء الماضي، من عواقب تنظيم المسيرة، ودعت إسرائيل والفلسطينيين إلى تجنب الاستفزازات والحفاظ على وقف إطلاق النار. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: «نعتقد أنه من الضروري تجنب الخطوات التي ستؤدي إلى تفاقم التوترات»، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

ورفع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، حالة التأهب القصوى للمرة الأولى، بسبب مسيرة الأعلام الاستفزازية، والتي ستخترق شوارع القدس بتنظيم من اليمين الإسرائيلي.

المصرى اليوم

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