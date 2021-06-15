إخلاء العاملين في مبني وزارة القضاء الإسرائيلية بسبب هجمات الفلسطينيين بالحجارة

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قالت صحيفة «هآرتس» العبرية أنه تم إخلاء كل العاملين في وزارة القضاء الإسرائيلية بالقدس بسبب هجمات جماعية فلسطينية بالحجارة نحو مبنى الوزارة.

وتتزامن تلك الهجمات مع تنظيم الجماعات اليمينية المتطرفة في إسرائيل مسيرة عرفت بأسم مسيرة الأعلام، بعد موافقة السلطات الإسرائيلية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، عومر بارليف، وافق على إجراء مسيرة الأعلام يوم غد، الثلاثاء، بعد جلسة تقدير موقف مع مفوض الشرطة«، مؤكدة أن إسرائيل مستعدة لأي أعمال عنف.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اتفقت مع منظمي «مسيرة الأعلام»، يوم الجمعة الماضي، على مسار المسيرة، التي ستمر في الحي الإسلامي، تزامنا مع إقامة احتفالات راقصة في حي باب العامود، وهي الخطوة التي يمكن أن تشعل التوتر مجددا في المدينة.

ورفع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، حالة التأهب القصوى للمرة الأولى، بسبب مسيرة الأعلام الاستفزازية، والتي ستخترق شوارع القدس بتنظيم من اليمين الإسرائيلي.