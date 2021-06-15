قيس سعيد يدعو إلى إصلاحات سياسية في تونس

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اجتمع رئيس توس قيس سعيد صباح اليوم الثلاثاء، مع رؤساء الحكومات السابقين وهم على العريّض ويوسف الشاهد وإلياس الفخفاخ وبحضور رئيس الحكومة الحالي هشام مشيشي.

وأشارت رئاسة الجمهورية التونسية إلى ان دعوة رؤساء الحكومات السابقين تم بناء على التجربة التي مروا بها وليس بناء على الانتماء الحزبي مؤكدة في ذات السياق إلى انه تمت دعوة حمادي الجبالي ومهدي جمعة أيضا لكنهم لم يتمكنوا من الحضور نظرا لوجودهم خارج الوطن، ولم يتمكن رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد من المشاركة في الحوار بسبب وضعه الصحي .

و تمحور هذا اللقاء حول اليات الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس، ولم يتم التعرّض إلى تشخيص الأوضاع التي يتفق حولها الجميع ولكن تمت مناقشة الأسباب التي أدّت إلى هذا الوضع وإلى سبل تجاوزه، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية .

وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد رفضه للحوار على شكل ما حصل في السابق، مشددا على ضرورة ادخال إصلاحات سياسية بعد أن أثبتت التجربة أن التنظيم السياسي الحالي وطريقة الاقتراع المعتمدة أدّت إلى الانقسام وتعطّل السير العادي لدواليب الدولة.

وأشار رئيس الجمهورية لعدد من الاخلالات والتجاوزات القانونية والأخلاقية وفي علاقة بمطالب رفع الحصانة على مجموعة من النواب قال رئيس الجمهورية :«أن الحصانة لا يمكن أن تكون أداة لتجاوز القانون بل هي أداة لضمان استقلالية من يتمتع بها» .

وخلال هذا اللقاء تم الاتفاق على أن الوضع في تونس لا يمكن معالجته بالطرق التقليدية بل يجب بلورة تصوّر جديد يقوم على إدخال إصلاحات سياسية جوهرية ومن بينها القانون الانتخابي إلى جانب بعض الأحكام الواردة في نصّ الدستور.