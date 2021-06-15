رئيس هيئة البريد يعلن تطوير 907 مكتب ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

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قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري على هامش افتتاح 3 مكاتب بريد اليوم بمحافظة القليوبية، إنه يوجد أكثر من 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية تم الانتهاء من تطوير 3100 فرع منهم وجاري العمل بباقي الأفرع تباعا.

أكد رئيس هيئة البريد، أن مبادرة «حياة كريمة» تتضمن تطوير 907 مكاتب بالقرى التي تتضمنها المبادرة على مستوي الجمهورية، وتم الانتهاء من 60% من هذه المكاتب المستهدفة، موضحا أنه جاري تطوير 25 مكتب بريد بالقليوبية تم افتتاح 23 مكتبا منهم بعد الانتهاء من تطويرها.

واستقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري يرافقة النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، بديوان محافظة القليوبية، صباح اليوم، تمهيدا لافتتاح عدد من مكاتب البريد الجديدة والمتطورة بمدينة طوخ، حيث تم افتتاح 3 مكاتب بريد جديدة بقرى «ميت كنانة شبرا هارس وقرقشندة»، التابعين لمركز طوخ.

بدأت الجولة بافتتاح مكتب بريد ميت كنانة على مساحة 75 م2، والمكون من 7 شبابيك ويخدم 35 ألف نسمة تقريبا، أعقبه تفقد مكتب بريد شبرا هارس على مساحة 104.5 م2، ويتكون من 7 شبابيك، ويخدم 50 ألف نسمة تقريبا، وتختتم الجولة بتفقد مكتب بريد قرشندة وعلى مساحة 124 م2، والمكون من 5 شبابيك، ويخدم 50 ألف نسمة تقريبا.

رئيس هيئة البريد فى القليوبية

رئيس هيئة البريد فى القليوبية

رئيس هيئة البريد فى القليوبية