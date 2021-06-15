أخبار عاجلة

الأردن يدين استهداف محطة كهرباء في العراق -
مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا -
الانضباط والأخلاق تلزم الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 155 ألف ريال -
في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 162 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا -
فرحه جمهور الأهلي بإحراز الهدف الثاني في مرمي الترجي عن طريق محمد شريف -
اعتراض هستيري من موسيماني ودكة الاهلي والمطالبة بركلة جزاء -
حسام حسن ينفعل علي حكام مباراة الاتحاد والمحلةهو في ايه -
رفع 16 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر -
محافظ الشرقية يثمن جهود مكتب خدمة المواطنين لاستجابته لـ٢٥٩٢٠ شكوى -
رئيس جامعة الأقصر يفتتح مشروعات تخرج طلبة كلية الحاسبات والمعلومات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس هيئة البريد يعلن تطوير 907 مكتب ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري على هامش افتتاح 3 مكاتب بريد اليوم بمحافظة القليوبية، إنه يوجد أكثر من 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية تم الانتهاء من تطوير 3100 فرع منهم وجاري العمل بباقي الأفرع تباعا.

أكد رئيس هيئة البريد، أن مبادرة «حياة كريمة» تتضمن تطوير 907 مكاتب بالقرى التي تتضمنها المبادرة على مستوي الجمهورية، وتم الانتهاء من 60% من هذه المكاتب المستهدفة، موضحا أنه جاري تطوير 25 مكتب بريد بالقليوبية تم افتتاح 23 مكتبا منهم بعد الانتهاء من تطويرها.

واستقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري يرافقة النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، بديوان محافظة القليوبية، صباح اليوم، تمهيدا لافتتاح عدد من مكاتب البريد الجديدة والمتطورة بمدينة طوخ، حيث تم افتتاح 3 مكاتب بريد جديدة بقرى «ميت كنانة شبرا هارس وقرقشندة»، التابعين لمركز طوخ.

بدأت الجولة بافتتاح مكتب بريد ميت كنانة على مساحة 75 م2، والمكون من 7 شبابيك ويخدم 35 ألف نسمة تقريبا، أعقبه تفقد مكتب بريد شبرا هارس على مساحة 104.5 م2، ويتكون من 7 شبابيك، ويخدم 50 ألف نسمة تقريبا، وتختتم الجولة بتفقد مكتب بريد قرشندة وعلى مساحة 124 م2، والمكون من 5 شبابيك، ويخدم 50 ألف نسمة تقريبا.

رئيس هيئة البريد فى القليوبية
رئيس هيئة البريد فى القليوبية
رئيس هيئة البريد فى القليوبية
رئيس هيئة البريد فى القليوبية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو)

مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو)

موسيماني يُحذر لاعبي الأهلي من رمضان صبحي

موسيماني يُحذر لاعبي الأهلي من رمضان صبحي

رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ

رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ

بتهمة تفجير أتوبيس شرطة.. إحالة أوراق مسؤول إخوان البحيرة و15 آخرين للمفتي (صور)

بتهمة تفجير أتوبيس شرطة.. إحالة أوراق مسؤول إخوان البحيرة و15 آخرين للمفتي (صور)