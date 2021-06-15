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محافظ سوهاج يتفقد أعمال التشطيبات النهائية لكوبري ميدان الثقافة (صور)

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وجه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، بالاهتمام بالمظهر الجمالى والحضارى فى أعمال التشطيبات النهائية لكوبرى ميدان الثقافة بمدينة سوهاج، مشددا على ضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمنى المحدد للإنتهاء من تنفيذ المشروع.

جاء ذلك اليوم خلال تفقد المحافظ أعمال التشطيبات النهائية لتنفيذ مشروع الكوبري بتكلفة ٣٠٠ مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد .

وتفقد المحافظ - خلال جولته - مطالع ومنازل الكوبري، وأعمال إنشاء سلم المشاة أعلى المزلقان، بالإضافة إلى أعمال تركيب البائكة المعدنية أعلى السكة الحديد، لافتا إلى أن الكوبرى يهدف إلى القضاء على الإزدحام وتحقيق السيولة المرورية بالميدان.

وقال المحافظ، إن طول الكوبري الرئيسي يبلغ 650 متر بداية من شارع التحرير وحتى شارع الشهيد بعرض متفاوت من 14.5 متر إلى 19.5 متر، ويضم 4 حارات بواقع حارتين لكل اتجاه، ويشمل منزل بشارع بورسعيد بطول 200 متر وعرض 6.8 متر ،بواقع حارتين، ومطلع من شارع اسيوط/سوهاج بطول 175 متر وعرض 6.8 متر بواقع حارتين، بالإضافة إلى مطلع من شارع المحطة بطول 135 متر وعرض 6.3 متر بواقع حارتين، وذلك لتجنب التداخل بين الإتجاهات المختلفة وتحقيق السيولة المرورية.

محافظ سوهاج يتفقد اعمال تشطيبات كوبرى ميدان الثقافة
محافظ سوهاج يتفقد اعمال تشطيبات كوبرى ميدان الثقافة
محافظ سوهاج يتفقد اعمال تشطيبات كوبرى ميدان الثقافة
محافظ سوهاج يتفقد اعمال تشطيبات كوبرى ميدان الثقافة

المصرى اليوم

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