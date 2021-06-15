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رئيس أذربيجان يستقبل نظيره التركي في مدينة شوشا

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رئيس أذربيجان يستقبل نظيره التركي في مدينة شوشا رئيس أذربيجان يستقبل نظيره التركي في مدينة شوشا

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استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، نظيره التركي رجب طيب أردوغان وقرينته في مدينة شوشا، في حضور رئيس الأذربيجانية، يعقوب أيوبوف، ونائب وزير الخارجية خلف خلفوف ومسؤولون آخرون باستقبال الرئيس التركي.

وكتب المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم قالين، اليوم الثلاثاء، على صفحته الشخصية على «تويتر»: بعد قمة الناتو سنذهب إلى شوشا، العاصمة التاريخية والثقافية لأذربيجان، وستكون هذه الزيارة تتويجا للانتصار في ناجورون كاراباخ حيث ستزيد من تعزيز وتعميق العلاقات التركية الأذربيجانية.

وكانت تركيا قد أعلنت دعمها لأذرببيجان ، التي أعلنت تحرير مدينة شوشا في حربها مع أرمينيا.

ونشبت أعمال عسكرية عنيفة بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر الماضي وتوقفت في 10 نوفمبر الماضي بعد تدخل ، التي نشرت 1960 عسكريا من قوات حفظ السلام.

المصرى اليوم

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