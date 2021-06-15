إيران تستعد لطى صفحة «روحانى».. و«مرشح المرشد» الأقرب للفوز

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ينتخب الإيرانيون رئيسا جديدا، الجمعة المقبل، فى سباق يهيمن عليه مرشحون متشددون مقربون من المرشد الأعلى على خامنئى، مع تصاعد الغضب الشعبى بسبب تعثر الاقتصاد والقيود على الحريات، والعقوبات الغربية، وهو ما قد يدفع على الأرجح الكثير من المؤيدين للإصلاح، للبقاء فى المنازل والعزوف عن المشاركة، إذ تشير استطلاعات رأى رسمية إلى أن حوالى 40% فقط من 59 مليون ناخب سيدلون بأصواتهم.

والسباق الرئاسى لاختيار رئيس خلفا للبراجماتى حسن روحانى، مقصور على 5 متشددين يعتنقون نهج خامنئى المناهض للغرب بشدة، منهم إبراهيم رئيسى، وكبير المفاوضين النوويين السابق سعيد جليلى، واثنان من المعتدلين غير المعروفين. وقال المرشح المعتدل، محسن مهر على زادة، خلال مناظرة بثها التليفزيون: «جمعوا الشمس والقمر والسماوات ليجعلوا شخصا واحدا محددا رئيسا»، فى إشارة إلى إبراهيم رئيسى، وعلى الرغم من أن القاعدة الأساسية من أنصار المؤسسة سيدلون بأصواتهم، دعا مئات المعارضين فى الداخل والخارج إلى المقاطعة، ومنهم الزعيم المعارض مير حسين موسوى المحتجز قيد الإقامة الجبرية فى منزله منذ 2011. وقال موسوى فى بيان: «سأقف فى صف من سئموا الانتخابات المهينة المعدّة سلفا، ومن لن يستسلموا لقرارات سرية خفية خلف الكواليس».

وإذا فاز رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسى فى الانتخابات سيخلف الرئيس روحانى المعتدل، ويصف الإيرانيون «رئيسى» بأنه «مرشح المرشد»، وفى حالة فوزه، فقد يعزز فرص رجال الدين الشيعة من المرتبة الوسطى فى خلافة خامنئى الذى شغل منصب الرئيس لفترتين قبل أن يصبح زعيما أعلى. ومن غير المرجح أن تحدث الانتخابات تغيرا كبيرا فى سياسات إيران الخارجية أو النووية التى يحددها خامنئى، لكن انتخاب رئيس متشدد قد يعزز قبضة خامنئى على الداخل، ويعتبر الاقتصاد الإيرانى المتداعى عاملا مهما فى التصويت، ولكسب أصوات ناخبين تشغلهم قضايا لقمة العيش، تعهد المرشحون بتوفير الملايين من فرص العمل وحل مشكلة التضخم وبتوزيع أموال نقدية على محدودى الدخل.

وقال المرشح المعتدل عبدالناصر همتى إن المتشددين يسعون لتأجيج التوتر مع الغرب، بينما تجنى الشركات التى يسيطرون عليها أرباحا ضخمة بالتحايل على العقوبات، وفى ثانى مناظرة تليفزيونية، أضاف همتى الذى شغل منصب محافظ البنك المركزى حتى مايو الماضى: «ماذا سيحدث إذا تولى المتشددون السلطة؟ المزيد من العقوبات بمزيد من الإجماع العالمى».

وتعود الكلمة الفصل فى السياسات العامة للمرشد الأعلى على خامنئى، وفى حين يحظى رئيس الجمهورية بصلاحيات تنفيذية ويشكّل الحكومة، فإن هيئات أخرى تتمتع بدور مؤثر فى النظام السياسى، مثل مجلس الشورى (البرلمان) والسلطة القضائية، والحرس الثورى.

أنصار المرشح المحافظ إبراهيم رئيسى فى مسيرة دعم له

وانتخب روحانى رئيسا للجمهورية لأول مرة عام 2013 واعدا بانفتاح دبلوماسى وتعزيز الحريات الاجتماعية، وأعيد انتخابه فى 2017، لكن روحانى يستعد لطى صفحة عهد يختتم بخيبة أمل بعد عدم تحقيق العديد من هذه الوعود، وفى حال صحّت التوقعات بفوز إبراهيم رئيسى، سيرسّخ ذلك تعثّر عهد روحانى الذى طبعت أعوامه الأخيرة أزمة اقتصادية واجتماعية تعود بشكل أساسى للعقوبات الأمريكية التى أعيد فرضها على إيران منذ عام 2018.

وفى 14 يوليو 2015، أى مع انتصاف الولاية الأولى لروحانى، أبرمت إيران والولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا اتفاقا بشأن برنامج طهران النووى أنهى أعواما من التوتر والمفاوضات، وفتح نافذة انفراج دبلوماسى فى علاقة طهران مع الغرب. وبموجب الاتفاق، رفعت العديد من العقوبات المفروضة على إيران مقابل تقييد أنشطتها فى المجال النووى وضمان سلمية برنامجها.

لكن مزايا الاتفاق ذهبت أدراج الرياح تقريبا اعتبارا من عام 2018، مع قرار الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب الانسحاب منه بشكل أحادى وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران ضمن سياسة «ضغوط قصوى» اعتمدتها إدارته حيالها، وانعكست العقوبات سلبا على الاقتصاد الإيرانى، وتسببت بركود رافقه تراجع حاد فى قيمة العملة المحلية، وزاد الوضع سوءا مع جائحة كورونا. ووجد روحانى نفسه وسط انتقادات من السياسيين المحافظين الذين اتهموه بـ«عدم الفاعلية» فى مواجهة الأزمات، بينما دافع عن سياساته، موضحا أن سبب الأزمات هو «الحرب الاقتصادية» التى تشنها واشنطن، كما لم يسلَم روحانى من انتقادات الإصلاحيين الذين تحالفوا معه فى الحكومة، والذين اعتبروا أنه خلف بالعديد من وعوده الانتخابية، لا سيما المتعلقة بالحقوق المدنية والفردية.

وواجه روحانى، انتقادات لعدم تمكنه من رفع الإقامة الجبرية المفروضة على مير حسين موسوى ومهدى كروبى، رمزَى «الحركة الخضراء» الاحتجاجية التى تلت إعادة انتخاب الرئيس الأسبق محمود أحمدى نجاد فى 2009. وخاض موسوى وإصلاحى آخر هو مهدى كروبى انتخابات عام 2009، وأصبحا رمزين للإيرانيين المطالبين بالإصلاح الذين شاركوا فى احتجاجات جماهيرية بعد أن فوز نجاد فى انتخابات يرون أنها شابها تزوير. كما شهد عهد روحانى موجتَى احتجاجات على خلفيات اقتصادية، فى شتاء 2017- 2018 ونوفمبر 2019، تعاملت معهما السلطات بالعنف، ولاتزال بعض الشخصيات التى نشطت فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، خصوصا منها حقوق النساء فى السجن.

ويواجه الرئيس الجديد ضغوط إسرائيل وهجماتها لشل البرنامج النووى الإيرانى، إذ جدد وزير الدفاع فى الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بينى جانتس، تأكيده أن تل أبيب ستواصل العمل والتنسيق مع واشنطن لمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية، وأضاف على «تويتر» أنه شدد خلال اجتماعه مع المبعوث الأمريكى لإسرائيل، مايكل راتنى، على أن بلاده ستواصل مساعيها مع حلفائها من أجل منع طهران من امتلاك النووى، وستجرى المناقشات اللازمة حول تلك القضية خلف أبواب مغلقة. وكان وزير الخارجية الإسرائيلية الجديد يائير لابيد، أكد أن بلاده «ستفعل كل ما بوسعها» لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، واعتبر لابيد، خلال مراسم تسلم مهامه من سلفه المنتهية ولايته جابى أشكنازى، أن الاتفاق النووى الموقع مع طهران «سيئ».