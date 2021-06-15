إعدام 1.5 طن دواجن فاسدة بمطوبس

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تابع جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والعميد محمد عبدالعزيز دومه، رئيس قسم مباحث التموين بكفر الشيخ، تنفيذ قرار النيابة العامة بمطوبس بإعدام ١٥٠٦ كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كان رجال مباحث التموين بكفر الشيخ قد تمكنوا من ضبطها خلال حملة تموينية لهم بمدينة مطوبس قبل عرضها بالسوق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجاء ذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة بمطوبس في المحضر رقم ٢٢٤٩ جنح أمن دولة طوارئ مطوبس لسنة ٢٠٢١ والمتضمن تشكيل لجنة من مفتشي الأغذية والتموين والبيطري لاعدام المضبوطات الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام ١٥٠٦ كجم دواجن وهياكل دواجن ومجزئات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم الإعدام بمقلب الزبالة العمومي على الطريق الدولي الساحلي بمطوبس طبقا للاشتراطات الصحية والبيئية السليمة وتولت النيابة العامة التحقيق.