بكين: لا تغير فى مستوى الإشعاع بمحطة «تايشان» النووية

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أعلنت بكين، أمس، أنه لم يطرأ أى تغيير على مستويات الإشعاع فى محطة «تايشان» للطاقة النووية فى جنوب الصين، بعد أن قالت شركة التشغيل الفرنسية، إنها تعمل على حل مشكلة مرتبطة بتراكم الغازات داخل أحد المفاعلات فى المحطة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان أنه «لا يوجد ما هو غير طبيعى فى مستويات الإشعاع حول محطة الطاقة النووية، والسلامة مضمونة». وأضاف تشاو أن «محطات الطاقة النووية الصينية حافظت على سجل تشغيل جيد، ولم تقع حوادث تؤثر على البيئة والصحة العامة».

وذكرت شبكة «سى. إن. إن» التليفزيونية الأمريكية، فى وقت سابق، أن الحكومة الأمريكية بصدد تقييم تقرير عن تسرب فى المحطة الصينية فى مقاطعة قوانجدونج المكتظة بالسكان بعد أن حذرت شركة «فراماتوم» الفرنسية من «تهديد إشعاعى وشيك». وقالت شركة «فراماتوم»، فى بيان، الأثنين إنها «تساعد على حل مشكلة فى أداء» المحطة، لكن وفقًا «للبيانات المتاحة، تعمل المحطة ضمن معايير السلامة».

وقالت شركة كهرباء فرنسا التى تملك الحصة الأكبر فى «فراماتوم»، فى بيان، إنها طلبت عقد اجتماع استثنائى لمجلس إدارة محطة الكهرباء. وبدأ تشغيل محطة تايشان عام 2018 وكانت أول محطة فى العالم تقوم بتشغيل مفاعل من الجيل التالى من المفاعل الأوروبى المضغوط المصمم ليعمل بالماء المضغوط والذى تأخر إطلاقه لسنوات فى مشاريع أوروبية مماثلة فى بريطانيا وفرنسا وفنلندا.

وتوجد حاليًا وحدتان لإنتاج الطاقة تعملان بمفاعل أوروبى مضغوط فى المحطة فى مدينة تايشان القريبة من الساحل الجنوبى لمقاطعة قوانجدونغ وهونج كونج. وكانت الشركة الصينية المشغلة لمحطة الطاقة وهى مجموعة الطاقة النووية العامة الصينية المملوكة للدولة، أعلنت فى بيان أن «المؤشرات البيئية لمحطة تايشان للطاقة النووية والمناطق المحيطة بها طبيعية»، دون الإشارة إلى أى حادث فى المحطة.