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التقى الرئيس الأمريكى، جو بايدن، الثلاثاء، قادة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل بهدف إحياء الشراكة القديمة التى تراجعت فى عهد سلفه دونالد ترامب، ولبحث مدى دعم دول التكتل لبلاده فى مواجهة الصين وروسيا، وسعى بايدن، مجددا، إلى حشد الحلفاء الغربيين لدعم الاستراتيجية الأمريكية لاحتواء الصعود العسكرى للصين، ولإظهار الوحدة فى مواجهة العدوان الروسى.

وجاء ذلك بعدما أكد بايدن، فى ختام اجتماعه مع زعماء دول حلف شمال الأطلنطى «ناتو» فى بروكسل، أمس الأول، أن الصين وروسيا تحاولان تقسيم التحالف عبر الأطلسى وأنه لا يسعى إلى الصراع مع روسيا لكن الحلف سيرد إذا واصلت موسكو «أنشطتها الضارة»، وأضاف بايدن: «إننا نواجه أزمة صحية عالمية مرة واحدة فى القرن فى نفس الوقت الذى تتعرض فيه القيم لضغوط متزايدة على الصعيدين الداخلى والخارجى، تسعى روسيا والصين إلى دق إسفين فى تضامننا عبر الأطلسى»، وأضاف بايدن أنه سيبلغ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال أول قمة مرتقبة بينهما اليوم، أنه لا يسعى إلى الصراع مع روسيا لكن الحلف سيرد إذا واصلت روسيا أنشطتها الضارة.

وأكد بايدن أن الدفاع عن أوروبا وتركيا وكندا «التزام مقدس» بالنسبة للولايات المتحدة، وأن الحلف مهم لنا، فى تصريحات تمثل تحولا ملحوظا عن تهديدات سلفه ترامب بالانسحاب من الحلف، وأعرب زعماء الحلف عن قلقهم إزاء الحشد العسكرى الروسى قرب أوكرانيا، فضلا عن هجمات موسكو السرية والإلكترونية لتقويض دول غربية، فيما قال الأمين العام لحلف «ناتو»، ينس ستولتنبرج، إن الوجود العسكرى الصينى المتنامى من دول البلطيق إلى إفريقيا معناه أن حلف الأطلسى يجب أن يكون جاهزا.

وبعد تأزم العلاقات فى عهد ترامب الذى اعتبر الاتحاد الأوروبى بمثابة «خصم» ولم يخف ازدراءه للمشروع الأوروبى الموحد، قال بايدن: «أعتقد أن الاتحاد الأوروبى كيان يتسم بقوة وحيوية خارقتين»، وذلك على الرغم من الخلافات الاقتصادية والحرب التجارية بين الحلفاء على ضفتى الأطلسى

ورغم أن القارة العجوز لم تعد أولوية بالنسبة إلى الأمريكيين منذ أن نقل الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما محور سياسته إلى منطقة المحيطين الهندى والهادئ، سعى بايدن إلى التأكيد للصين وللرئيس الروسى «أن الولايات المتحدة وأوروبا متحدتان».

ويقر مسؤولون أوروبيون بأن «الوحدة عبر ضفتى الأطلسى أساسية لممارسة أشدّ ضغط ممكن» على موسكو، فى وقت يبدى فيه الاتحاد الأوروبى قلقا حيال المحاولات الروسية لزعزعة الاستقرار فى أوكرانيا وجورجيا، ويؤكد الأمريكيون والأوروبيون «استعدادهم للرد بحزم على تكرار السلوك السلبى والأنشطة المضرة» من جانب موسكو.

وبالنسبة للصين، تعهد الطرفان بإقامة «تعاون وثيق» مع احترام «مقاربة كل من الطرفين»، وأعربا عن «قلق مشترك» بشأن انتهاكات حقوق الإنسان لا سيما فى شينجيانج، الإقليم الذى يتواجد فيه الأويجور، والممارسة المضادة للديمقراطية فى هونج كونج وطموحات بكين فى بحر الصين.

وتود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى تشكيل جبهة موحدة فى مجالى التكنولوجيا والتجارة، وبمواجهة العملاق الآسيوى الذى يهدد التفوق الأمريكى فى مجال الاقتصاد الرقمى والمعايير الأخلاقية الغربية فى مواضيع مثل المراقبة وسرية البيانات وغيرها، يعتزم الطرفان اعتماد تقنيات جديدة مبنية على «القيم الديمقراطية المشتركة». وبحث واشنطن ودول الاتحاد إنشاء مجلس مشترك للتجارة والتكنولوجيا لوضع معايير مشتركة هدفها، بحسب البيت الأبيض، «عدم السماح بهيمنة الأنظمة المتسلطة».

والتقى بايدن، الثلاثاء، رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وقال مسؤول أوروبى كبير إن اللقاء الأوروبى- الأمريكى الأول فى بروكسل منذ 2017 «لن يتمكن من تسوية كل شىء، لكن الدبلوماسية عادت». وفى طليعة الملفات، الخلافات التجارية التى ترافقت مع تبادل رسوم جمركية بين الطرفين.

وأعلنت هدنة للخلاف القائم منذ 17 عاما حول شركتى إيرباص وبوينج تنتهى فى 11 يوليو المقبل، وبالنسبة للخلاف حول صادرات الصلب والألومنيوم الأوروبية، يأمل الاتحاد تسوية المسألة بحلول ديسمبر المقبل، وبعدما عدل عن زيادة الرسوم المفروضة على المنتجات الأمريكية، يرى التكتل أن الكرة فى ملعب واشنطن.

ودعت 113 منظمة أمريكية وأوروبية فى قطاعات النبيذ والكحول والدراجات النارية والملابس إلى إلغاء الرسوم الجمركية المرتفعة على منتجاتها «بشكل نهائى».

وتكافح أوروبا لحماية سوقها الواسعة من المنافسة غير النزيهة التى تمارسها الشركات الصينية، ويتحتم عليها فى الوقت نفسه مراعاة قوة باتت شريكها التجارى الأول، ولم تتخلّ بروكسل عن الاتفاق الذى أبرمته مع بكين بهدف السماح للمستثمرين الأوروبيين بالدخول إلى قطاعات كانت مغلقة بوجههم أو كان نشاطهم مقيّدا فيها. والاتفاق مجمد حاليا بعد فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات على الصين بسبب انتهاكات لحقوق الأويجور، الأقلية المسلمة فى الصين، وقد ردت عليها بكين بعقوبات مقابلة.

وفى المقابل، حثت بعثة الصين لدى الاتحاد الأوروبى حلف شمال الأطلسى «ناتو» على التوقف عن المبالغة «فى نظرية التهديد الصينى» بعدما حذر قادة الحلف من أن ذلك البلد يمثل «تحديا ممنهجا» وقالت الصين إن بيان حلف الأطلسى «شوه» تطور الصين السلمى وأساء تقدير الوضع الدولى، وأشار إلى «عقلية الحرب الباردة».

وأضافت أنها ملتزمة دائما بالتنمية السلمية، وأوضحت: «لن نشكل تحديا ممنهجا لأحد، لكن إذا أراد أحد أن يشكل تحديا ممنهجا لنا فلن نقف مكتوفى الأيدى». وكان قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وجهوا انتقادات حادة للصين فيما يتعلق بسجلها فى حقوق الإنسان فى إقليم شينجيانج ودعوا إلى الحفاظ على قدر كبير من الحكم الذاتى فى هونج كونج وطالبوا بتحقيق كامل فى منشأ فيروس كورونا فى الصين.