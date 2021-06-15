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باكستان تسمح بتطعيم من هم أقل من 40 عاما بـ«أسترازينيكا»

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باكستان تسمح بتطعيم من هم أقل من 40 عاما بـ«أسترازينيكا» باكستان تسمح بتطعيم من هم أقل من 40 عاما بـ«أسترازينيكا»

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قال مسؤول بقطاع الصحة في باكستان، إن بلاده ألغت قاعدة تمنع تطعيم من تقل أعمارهم عن 40 عاما بلقاح «أسترازينيكا» وذلك للمساعدة بتطعيم العاملين في الخارج، وخاصة في .

وتعتمد باكستان بدرجة كبيرة على تحويلات مواطنيها العاملين بالسعودية، وتستخدم بشكل أساسي لقاحات «سينوفارم» و«كانسينوبايو» و«سينوفاك» في حملتها للتطعيم. وكانت حتى الآن تستخدم لقاح «أسترازينيكا» فقط لمن تزيد أعمارهم على 40 عاما.

وقال فيصل سلطان، مستشار رئيس الوزراء الباكستاني لقطاع الصحة، إن السلطات السعودية لم تقر اللقاحات الصينية، ولذلك لا يزال يتعين على من تلقوها البقاء في الحجر الصحي، وهو أمر مكلف بالنسبة للكثيرين.

وأضاف سلطان لقناة «جيو» التلفزيونية الخاصة اليوم الثلاثاء: «اعتبارا من اليوم رفعنا حظر استخدام»أسترازينيكا«لمن تقل أعمارهم عن 40 عاما».

وأقرت السعودية أربعة لقاحات مضادة لكورونا للوافدين إلى أراضيها الراغبين في تجنب الدخول في الحجر الصحي، هي «أسترازينيكا» و«فايزر» و«موديرنا» و«جونسون اند جونسون».

وتلقت باكستان 1.2 مليون جرعة من «أسترازينيكا» من خلال برنامج «كوفاكس».

وقال سلطان إن تستخدم قنواتها الدبلوماسية لمعرفة ما إذا كانت السعودية ستقر لقاحات صينية في المستقبل.

المصرى اليوم

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