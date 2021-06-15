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قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش إن بلادها اليوم نعيش واقعا جديدا من خلال سلطة تنفيذية موحدة تتولى مسؤولياتها على كافة الأراضي الليبية.

وشاركت المنقوش صباح اليوم الثلاثاء في أعمال الاجتماع التشاوري الاستثنائي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت الوزيرة في كلمتها أن السلطة في ليبيا تتولى مسؤولياتها على كافة الأراضي الليبية في تعزيز السلام وحل الخلافات بالحوار والتجهيز للانتخابات القادمة.

أشارت الوزيرة إلى أن «مسار التسوية يواجه تحديات كبيرة إلا أن دولة ليبيا عازمة على السير بكل قوة لتنفيذ خارطة الطريق والوصول بليبيا إلى بر الأمان».

وتابعت بأن أولويات حكومة الوحدة الوطنية المنطلقة من خارطة طريق المرحلة التمهيدية «تتمثل في فرض السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي واخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية وتحقيق المصالحة الوطنية».

وشرحت الوزيرة الرؤية الليبية لمعالجة الملف الليبي المتمثلة في مبادرة استقرار ليبيا والتي ترتكز على التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار ووضع جدول زمني عملي وواضح لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا إلى جانب فتح الطريق الساحلي وتوحيد المؤسسة العسكرية والمؤسسات السيادية الأخرى.

وشددت على ضرورة إصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ خارطة الطريق، ووضع ألية واضحة للضغط على معرقلي خارطة الطريق والقرارات الدولية.

في حين يؤكد المراقبون أن قادة التنظيمات الإرهابية في المغرب العربي، وعلى رأسهم تنظيم الإخوان، لا يريدون الاستقرار لليبيا، لأنه يشكل خطرا على وجودهم، كما أنهم ينظرون إلى الجنوب الليبي على أنه «الملاذ الآمن» لهم، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.

تخوفات المراقبين تتزامن مع محاولات تنظيم الإخوان لعرقلة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها، ونشاط التنظيمات الإرهابية في الجنوب الليبي.

المراقبون أكدوا علاقة تركيا بالتنظيمات الإرهابية في الجنوب الليبي، وأكدوا على ذلك بوجود أسلحة عثرت عليها قوات الجيش الليبي هي نفسها الموجودة في أيدي المرتزقة السوريين، الذين أرسلتهم أنقرة للقتال في مواجهة الجيش الليبي.