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خالد جلال يُعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة انبي

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خالد جلال يُعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة انبي خالد جلال يُعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة انبي

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أعلن خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، قائمة فريقه التي ستنظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة انبي، المقرر لها غدًا الأربعاء، على بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد السعدني ومحمود الزنفلي.

خط الدفاع: عاصم صلاح وأحمد ياسين ومحمد دبش وامير مدحت واسامة ابراهيم ومحمد مصطفى ميدو وبهاء مجدي.

خط الوسط: محمود السيد محمد حامد ومحمد فخري ومحمد فتحي ومعروف يوسف ومحمد بسيوني وموسي دياوارا وكريم بامبو وأحمد ياسر وعلي صابر.

خط الهجوم: فادي فريد وأحمد علي وأحمد شرويدة.

المصرى اليوم

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