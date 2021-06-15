أخبار عاجلة

الأردن يدين استهداف محطة كهرباء في العراق -
مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا -
الانضباط والأخلاق تلزم الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 155 ألف ريال -
في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 162 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا -
فرحه جمهور الأهلي بإحراز الهدف الثاني في مرمي الترجي عن طريق محمد شريف -
اعتراض هستيري من موسيماني ودكة الاهلي والمطالبة بركلة جزاء -
حسام حسن ينفعل علي حكام مباراة الاتحاد والمحلةهو في ايه -
رفع 16 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر -
محافظ الشرقية يثمن جهود مكتب خدمة المواطنين لاستجابته لـ٢٥٩٢٠ شكوى -
رئيس جامعة الأقصر يفتتح مشروعات تخرج طلبة كلية الحاسبات والمعلومات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بايدن يرحب باتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة الصين

Print
بايدن يرحب باتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة الصين بايدن يرحب باتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة الصين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتحقيق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "انفراجة كبيرة" في النزاع التجاري بين شركتي صناعة الطائرات "بوينغ" و"إيرباص"، والاتفاق على مواجهة وتحدي الممارسات الصينية غير السوقية.

جاء هذا في بيان صادر عن الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "رويترز".

وقال بايدن: "اليوم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حققا انفراجة كبيرة في النزاع التجاري بين بوينغ وإيرباص، والذي استمر ما يزيد على 16 عاما".

وأضاف: "بشكل ملحوظ، اتفقنا أيضا على العمل معا لتحدي ومواجهة الممارسات غير السوقية للصين في هذا القطاع الذي يعطي الشركات الصينية ميزات غير عادلة".

من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم عقب مناقشات مع الرئيس الأمريكي أن واشنطن وبروكسل، توصلا إلى تسوية للنزاع الذي طال أمده نحو 17 عاماً بشأن المساعدات الحكومية لشركتي بوينغ وايرباص.

ومن شأن التوصل لاتفاق أن يرفع تهديدا بتجديد حرب تجارية بين الجانبين شملت بالفعل صناعات تتراوح من المنتجات الزراعية إلى السلع الكمالية وألحقت ضررا بالعلاقات بين جانبي الأطلسي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو)

مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو)

موسيماني يُحذر لاعبي الأهلي من رمضان صبحي

موسيماني يُحذر لاعبي الأهلي من رمضان صبحي

رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ

رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ

بتهمة تفجير أتوبيس شرطة.. إحالة أوراق مسؤول إخوان البحيرة و15 آخرين للمفتي (صور)

بتهمة تفجير أتوبيس شرطة.. إحالة أوراق مسؤول إخوان البحيرة و15 آخرين للمفتي (صور)