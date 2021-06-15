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مدافعا «ليون» و«ولفرهامبتون» على رادار أهلى جدة

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مدافعا «ليون» و«ولفرهامبتون» على رادار أهلى جدة مدافعا «ليون» و«ولفرهامبتون» على رادار أهلى جدة

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كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة أهلى جدة، برئاسة ماجد النفيعى، بدأت البحث عن عناصر لدعم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد، خاصة فى خط الدفاع، وقد وجه النادى أنظاره إلى جمال بلعمرى، لاعب ليون الفرنسى، ورومان سايس، مدافع وولفرهامبتون الإنجليزى.

وذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» أن إدارة الأهلى تستهدف دعم دفاع الفريق بشكل أفضل، إذ استقبلت شباكه 56 هدفا، ما كلفه خسارة العديد من النقاط على مدار منافسات الدورى السعودى للمحترفين.

وأشارت الصحيفة إلى تواجد عدد من الأسماء الدفاعية على طاولة المفاوضات، منهم الجزائرى جمال بلعمرى، وكذلك رومان سايس، مدافع وولفرهامبتون، والسويدى ماركوس دانيلسون، لاعب نادى داليان ييفانج الصينى.

وأضافت أن الإدارة تنتظر أولا تقييم المدرب الجديد بيسنيك هاسى للثنائى البوسنى ألفيس شاريتش والرومانى ألكسندرو ميتريتا، لحسم مصيرهما.

المصرى اليوم

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