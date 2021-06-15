«دياز» يقترب من الانتقال إلى ميلان

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن إبراهيم دياز، لاعب خط وسط نادى ريال مدريد الإسبانى، أصبح قريبًا من الانتقال لصفوف فريق ميلان الإيطالى، خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وسبق أن لعب براهيم دياز مع صفوف الميلان، وتألق دياز بصورة ملفتة معه، الأمر الذى جعل النادى الإيطالى يرغب فى تدعيم صفوفه بقوة بعد عودته لدورى أبطال أوروبا.

إبراهيم دياز - صورة أرشيفية

وأكدت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»، الإيطالية، أن كارلو أنشيلوتى، مدرب ريال مدريد، لا يمانع فكرة رحيل دياز للروسونيرى. مشيرة إلى أن الصفقة سيتم إغلاقها بنجاح خلال هذا الأسبوع، حيث تؤكد الصحيفة أن ميلان يرغب فى ضمه لمدة عامين على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 20 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أنه من غير المرجح أن يوافق ريال مدريد على وضع بند الشراء، ولكن المفاوضات سوف تتكثف خلال الفترة المقبلة.