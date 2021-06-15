محافظ الإسكندرية يستقبل سفير جنوب إفريقيا بالقاهرة (تفاصيل اللقاء)

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الثلاثاء، جوزيف ماشيمباي سفير جنوب إفريقيا بالقاهرة، لبحث سبل توطيد العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة، بحضور أسامة النجار قنصل فخري جنوب إفريقيا، وماليبونجوي ماكاكوفانا المستشار السياسي، وفريدريك ثيميلى السكرتير الأول، والسيدة عبير أبوالعنين وزارة التجارة والصناعة.

في البداية؛ رحب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر، مؤكداً على عمق العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا خاصة في ظل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد على استمرار تلك العلاقات القوية بين البلدين لإنجاز التقدم على كافة الأصعدة بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والصناعية.

وأشار المحافظ إلى تطوير العلاقات بين الجانبين عن طريق تفعيل الاتفاقية المبرمة بين محافظة الإسكندرية ومدينة دربلين عام 2008، كما أشار إلى ضرورة إجراء لقاءات مع الغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية للوقوف على أهم مجالات الاستثمار في الإسكندرية.

من جانبه؛ شكر السفير المحافظ على حفاوة الاستقبال، معرباً عن سعادته بزيارته الإسكندرية حيث إنها تعد الزيارة الأولى له منذ توليه المنصب.

وأثنى السفير على التطور الاقتصادي الذي تشهده مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مضيفا أن البلدين لديهم فرصة عظيمة للنمو بشكل جيد من خلال تبادل الخبرات في المجالات المختلفة.

وفى نهاية اللقاء أهدى المحافظ، السفير كتاب «الاسكندر».

سفير جنوب أفريقيا يزور الإسكندرية لبحث سبل التعاون المشترك .. والمحافظ يهديه "كتاب الاسكندر" (صور)

سفير جنوب أفريقيا يزور الإسكندرية لبحث سبل التعاون المشترك .. والمحافظ يهديه "كتاب الاسكندر" (صور)