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مشاهدة مباراة البرتغال (0) المجر (0) بث مباشر الآن لحظة بلحظة

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مشاهدة مباراة البرتغال (0) المجر (0) بث مباشر الآن لحظة بلحظة مشاهدة مباراة البرتغال (0) المجر (0) بث مباشر الآن لحظة بلحظة

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يوفر المصري اليوم لزواره ومتابعي كرة القدم الأوروبية خدمة تغطية مباراة البرتغال والمجر لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة وأحداث اللقاء.

وتأتي المباراة في افتتاح مواجهات الجولة الأولى للمجموعة السادسة التي تضم فرنسا وألمانيا أيضاً.

وتعتبر المجموعة السادسة هي الأقوى في يورو 2020 نظراً لوجود البرتغال حاملة اللقب وفرنسا وصيفته وبطلة الأخير، وألمانيا التي تمتلك عناصر مميزة بالإضافة إلى منتخب المجر الذي يمتلك الطموح لتحقيق نتائج جيدة.

وسيدخل مدرب البرتغال سانتوس مباراة المجر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: روي باتريشيو.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - روبن دياش - بيبي - رافاييل جيريرو.

خط وسط الملعب: دانيلو بيريرا - ويليام كارفاليو - برونو فرنانديز.

خط الهجوم: برناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو - ديوجو جوتا.

فيما جاء تشكيل المجر على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيتر جالوتشي.

خط الدفاع : إندري بوتكا - ويلي أوربان - أتيلا سالاي.

خط وسط الملعب: جيرجو لوفرنتشيتش - لاسلو كلاينهايسلر - آدم ناجي - أندراس شافر - أتيلا فيولا.

خط الهجوم: رولاند سالاي - آدم سالاي.

المصرى اليوم

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