لم يأتِ بالصدفة..وزير البترول: الميزان التجاري بالقطاع أصبح إيجابيا لأول مرة

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قال المهندس طارق الملا وزير البترول، في رده على طلبات الإحاطة الخاصة بتوصيل الغاز للمنازل، أن مصر كانت تستورد الغاز الطبيعى، في الفترة من عام 2014 حتى 2016، بقيمة 2.5 مليار دولار، والأن أصبحت مصر من أكبر مصدري الغاز الطبيعى على مستوى العالم.

وكان أعضاء مجلس النواب شنوا هجوماً حاداً على وزير البترول خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بسبب رفضه المتكرر لطلبات التعيين بالوزارة أو الشركات التابعة لها.

وأضاف الوزير أن الميزان التجاري في قطاع البترول، أصبح إيجابي لأول مرة، وحققت الوزارة في عام 2020/2021 نحو 615 مليون دولار، رغم استمرار أزمة كورونا وتأثيراتها، مشيراً إلى أن ما تحقق في قطاع الغاز الطبيعى، لم يأتي بالصدفة، وإنما لوجود استراتيجية وخطة يتم تنفيذها بعناية ومتابعتها سنوياً، مشيراً إلى أنه من أبرز النتائج في ذلك الشأن، تأسيس منتدى غاز المتوسط، والذي يضم دول الجوار وانضم اليه عدد من الدول الأجنبية والأوربية، وهو ما اعتبره الوزير يدل على نظرة التقدير والاحترام من تلك الدول تجاه مصر.

وأوضح وزير البترول أن ما تم من مد خدمة الغاز الطبيعي للمواطنين والمصانع والمخابز وتموين السيارات، يؤكد وجود استراتيجية وخطة واضحة يتم تنفيذها بشكل واسع وبمعدلات غير مسبوقة وجه بها الرئيس السيسي.