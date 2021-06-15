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"المرجان" تطلق حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع "التخصصي"

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لتوفير كمية كافية لإنقاذ المرضى وتوعية المواطنين بأهميته

أطلقت مجموعة المرجان القابضة، حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الذي يصادف 14 يونيو من كل عام.

وأوضحت "المرجان" أن الحملة تأتي في إطار الاهتمام بالمشاركة المجتمعية، والعمل على توعية أفراد المجتمع بأهمية التبرع، وتعزيز ثقافة التبرع والتطوع، ودعم بنك الدم من خلال توفير الدم بفصائله المختلفة.

وتهدف الحملة إلى توفير الكمية الكافية من وحدات الدم، إضافة إلى توعية المواطنين بأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ المرضى والمصابين.

وأفادت "المرجان" أن التبرع له خمس فوائد صحية مذهلة، إذ يقي من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويجدد كريات الدم الحمراء، ويحسن تدفق الدم، ويقلل مخزون الحديد الضار، كما يقلص نسبة الإصابة بالسرطان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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