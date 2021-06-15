أخبار عاجلة

مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا -
الانضباط والأخلاق تلزم الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 155 ألف ريال -
في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 162 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا -
فرحه جمهور الأهلي بإحراز الهدف الثاني في مرمي الترجي عن طريق محمد شريف -
اعتراض هستيري من موسيماني ودكة الاهلي والمطالبة بركلة جزاء -
حسام حسن ينفعل علي حكام مباراة الاتحاد والمحلةهو في ايه -
رفع 16 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر -
محافظ الشرقية يثمن جهود مكتب خدمة المواطنين لاستجابته لـ٢٥٩٢٠ شكوى -
رئيس جامعة الأقصر يفتتح مشروعات تخرج طلبة كلية الحاسبات والمعلومات -
حازم إمام يوجه رسالة للاعبي سلة الزمالك بعد التتويج بدوري السوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

التحفظ على نصف طن أجزاء دواجن فاسدة قبل ترويجها بأسواق الإسكندرية

Print
التحفظ على نصف طن أجزاء دواجن فاسدة قبل ترويجها بأسواق الإسكندرية التحفظ على نصف طن أجزاء دواجن فاسدة قبل ترويجها بأسواق الإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على نصف طن أوراك وصدور دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم ضبطها داخل مصنع قبل ترويجها بالاسواق.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الاسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية، بقيام المدير المسؤول عن مصنع لتصنيع المنتجات الغذائية بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة برج العرب، لحيازة منتجات دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي وفاسدة وغير مدون عليها بيانات.

تم مداهمة المصنع وألقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 500 كيلو جرام اوراك وصدور دواجن منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التموين تضبط ضبط 200 قطعة مستلزمات طبية

التموين تضبط ضبط 200 قطعة مستلزمات طبية

التموين : ضبط 8 أطنان دواجن وجبنة رومى غير صالحة للإستهلاك

التموين : ضبط 8 أطنان دواجن وجبنة رومى غير صالحة للإستهلاك

رئيس مدينة أبورديس يفتتح مبنى إدارة التموين النموذجي

رئيس مدينة أبورديس يفتتح مبنى إدارة التموين النموذجي

التموين: ضخ 3000 طن يومياً من الزيت والسكر لمنافذ التوزيع

التموين: ضخ 3000 طن يومياً من الزيت والسكر لمنافذ التوزيع