التحفظ على نصف طن أجزاء دواجن فاسدة قبل ترويجها بأسواق الإسكندرية

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قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على نصف طن أوراك وصدور دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم ضبطها داخل مصنع قبل ترويجها بالاسواق.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الاسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية، بقيام المدير المسؤول عن مصنع لتصنيع المنتجات الغذائية بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة برج العرب، لحيازة منتجات دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي وفاسدة وغير مدون عليها بيانات.

تم مداهمة المصنع وألقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 500 كيلو جرام اوراك وصدور دواجن منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.