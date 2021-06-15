نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب يتفقد الإدارة الطبية

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تفقد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، الإدارة العامة للخدمات الطبية؛ للوقوف على سير الخدمات التي تقوم عليها الإدارة جنبًا إلى جنب مع أعمال الامتحانات.

وخلال الجولة أشاد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بمستوى العمل بالإدارة الطبية.

وثمن نائب رئيس الجامعة دور الأشراف الطبي على مدار فترات الامتحان منذ الصباح وحتى انتهاء الفترات المسائية، إضافة إلى اطمئنانه على وجود لجان العزل والإشراف الطبي عليها على مدار اليوم.

ووقف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على عمليات التطهير والتعقيم الدائم والمستمر لجميع لجان الامتحانات، بجانب متابعته للالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة؛ للحفاظ على صحة وسلامة الجميع في ظل جائحة كورونا.

وخلال الجولة اطمأن نائب رئيس الجامعة على بعض الطلاب كانوا يخضعون للفحص الطبي من قبل أطباء الإدارة الطبية.

كان في استقبال نائب رئيس الجامعة الدكتور أيمن السعيد، مدير عام الإدارة الطبية بجامعة الأزهر.