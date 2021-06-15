وزيرا البيئة والكهرباء يناقشان مع وزيرة الطاقة البريطانية مواجهة التغير المناخي

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استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، ووزيرة التجارة والطاقة البريطانية وممثلة المملكة المتحدة الدولية للتكيف ومواجهة تغير المناخ لمؤتمر المناخ الدولي COP26 آن مارى تريفولين (Anne Marie Trevelyan) ، والوفد المرافق لهما.

وتعد أول زيارة للوزيرة البريطانية في هذا المنصب لمناقشة تحضيرات مؤتمر المناخ COP26 في نوفمبر القادم، نظراً لمسؤوليتها عن الجزء الخاص بالتكيف والسبل الممكنة لبريطانيا لدعم مصر في زيادة طموحاتها المناخية وبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة وبريطانيا .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية زيارة السيدة Anne marie وزيرة التجارة والطاقة والنمو النظيف ومفوضة الامم المتحدة لقمة المناخ cop 26 لمصر ، نظراً لمسئوليتها عن الجزء الخاص بالتكيف والمرونة ، حيث تترأس المملكة المتحدة اجتماع ال cop26 القادم ، كما ان زيارتها ستسهل على مصر عرض قصص نجاحها في مجال الطاقة المتجددة والتى من المهم مشاركتها مع الدول الأعضاء للتعرف على الخطط المستقبلية والتحديات خاصة فى ظل رغبة مصر فى الحصول على استضافة المؤتمر القادم cop27 .

كما أوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الكهرباء قامت بإصدار تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة وذلك تشجيعا للاستثمار فى هذا المجال وهى أحدى سبل التخلص من مشكلة المخلفات فى مصر وإنتاج الكهرباء.​

وأكد الدكتور محمد شاكر أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة علي تعزيز سبل التعاون بين مصر وبريطانيا خلال الفترة القادمة والاستفادة من جميع الخبرات

واستعرض الوزير مستقبل التعاون بين البلدين و المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشاد شاكر بالتعاون القائم مع الشركات البريطانية موضحاً أنها شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء.

وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل الآن على تدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن حيث يجري حاليا مشروعات لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.