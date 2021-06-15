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محافظ الإسكندرية يتلقى لقاح كورونا (صور)

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تلقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الثلاثاء، وذلك عقب تخطيه المدة البينية بين فترة الإصابة التي تعرض لها الفترة الماضية وعملية التطعيم، ويأتى ذلك فى إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين .

وعقب تلقيه المصل، حث محافظ الإسكندرية ، المواطنين على الإسراع بالتسجيل لتلقى اللقاح حرصًا على سلامتهم وصحة المجتمع، مؤكدا حرص القيادة السياسية على توفير الكميات اللازمة من اللقاحات بأنواعها.

بدوره، أعلن الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن إجمالي من تلقوا اللقاح ٢٨٧ ألف مواطن حتى الآن وذلك بعد توفير ٦٢ مركز لتلقي اللقاح بكافة أحياء الإسكندرية .

وأوضح، أن هناك ١٤ فرقة متحركة تجول أنحاء المحافظة مضيفًا أنه تم الإنتهاء من تطعيم العاملين بجامعة الإسكندرية ، وجاري تطعيم المشاركين فى لجان الإمتحانات و كونترول الثانوية العامة.

محافظ الإسكندرية يتلقى لقاح كورونا .. و 287 ألف مواطن حصلوا على التطعيم (صور)
محافظ الإسكندرية يتلقى لقاح كورونا .. و 287 ألف مواطن حصلوا على التطعيم (صور)

المصرى اليوم

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