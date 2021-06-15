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قطر تؤكد على أهمية توقيع اتفاق مُلزم بشأن سد النهضة يحفظ حقوق الجميع

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قطر تؤكد على أهمية توقيع اتفاق مُلزم بشأن سد النهضة يحفظ حقوق الجميع قطر تؤكد على أهمية توقيع اتفاق مُلزم بشأن سد النهضة يحفظ حقوق الجميع

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أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده ستقدم أي دعم يطلب منها من الدول الشقيقة، مشددا على أهمية الزخم العربي بخصوص قضية سد النهضة .

وقال آل ثاني، عقب اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية لجامعة الدول العربية استضافته الدوحة بطلب من والسودان، إنه أكد أهمية توقيع اتفاق ملزم بشأن سد النهضة يحفظ حقوق الجميع.

وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن الموقف العربي يحث الوسيط الإفريقي على ضمان عدم حدوث خطوات أحادية تضر بمصر أو السودان.

وأشار آل ثاني إلى أن العلاقات مع مصر تسير في اتجاه إيجابي، مضيفا: «نتطلع إلى علاقات طيبة مع الدول العربية كافة».

وشدد على أن «الزخم العربي مهم جدا للمضي قدما في تطبيق الأجندة العربية في المنطقة»، وتعهد بأن «قطر ستقدم أي دعم يطلب منها من الدول الشقيقة والصديقة».

المصرى اليوم

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