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أبو الغيط : هناك دعمًا عرييا لمصر والسودان في أزمة سد النهضة

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أبو الغيط : هناك دعمًا عرييا لمصر والسودان في أزمة سد النهضة أبو الغيط : هناك دعمًا عرييا لمصر والسودان في أزمة سد النهضة

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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إن هناك دعما عربيا قويا لمصر والسودان في قضية سد النهضة الإثيوبي، الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق.

ولفت أبوالغيط في كلمته أمام أدجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ الذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة، إلى أنه لمس دعما عربيا واضحا وقويا لمصر والسودان في هذه القضية، مشيرا إلى أن أمن الدولتين يمثل جزءا من الأمن القومي العربي.

​وأوضح أمين عام جامعة الدول العربية، أن الجامعة تعتزم مناشدة مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع حول أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال أبوالغيط ، إنه كلف لجنة في الأمم المتحدة لتنسيق العمل مع المجموعة الدولية بشأن أزمة سد النهضة.

المصرى اليوم

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