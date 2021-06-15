«تشيلسى» يقدم عرضًا جديًدا لضم أشرف حكيمى

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يسعى مسؤولو نادى تشيلسى الإنجليزى للتعاقد مع المغربى أشرف حكيمى، ظهير أيمن نادى إنتر ميلان الإيطالى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة «كوريرى ديلو سبورت»، الإيطالية، أن نادى تشيلسى الإنجليزى قدم عرضًا جديدًا من أجل ضم أشرف حكيمى، خلال الميركاتو الصيفى، مضيفة: «عرض تشيلسى يصل لـ50 مليون يورو، بالإضافة إلى ضم إيمرسون بالميرى ضمن الصفقة، والذى يُعد هدفًا لإنتر ميلان».

وأشارت: «فى المقابل، يصل عرض باريس سان جيرمان الفرنسى لـ60 مليون يورو، لكن تسعى إدارة إنتر للحصول على 80 مليون يورو».

يذكر أن نادى إنتر ميلان يسعى بقوة للتعاقد مع ظهير أيمن جديد لخلافة أشرف حكيمى، الذى اقترب من الرحيل عن النادى خلال الميركاتو الصيفى الجارى.