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«دوناروما»: لم نفعل أى شىء حتى الآن فى اليورو

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«دوناروما»: لم نفعل أى شىء حتى الآن فى اليورو «دوناروما»: لم نفعل أى شىء حتى الآن فى اليورو

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أكد جيانلويجى دوناروما، حارس مرمى منتخب إيطاليا، أن فريقه يجب أن يظل متواضعًا بعد الفوز المقنع على تركيا (3-0)، فى افتتاح بطولة يورو 2020.

وقال دوناروما، خلال حواره مع «سكاى سبورت إيطاليا»: «يجب أن نظل متواضعين، لم نفعل أى شىء حتى الآن»، مضيفًا: «فزنا بمباراة مهمة، لكن يجب أن نستمر على هذا النحو ونفكر فى المباراة المقبلة».

وأضاف: «قوة هذه المجموعة تتمثل فى الحفاظ على تركيزنا حتى النهاية، يجب أن نستمر على هذا النهج، وأن يكون لدينا نفس الرغبة فى كل المباريات»، مشددًا: «عدم استقبال أهداف، هو الهدف الرئيسى الذى وضعناه لأنفسنا فى البطولة».

وواصل: «مانشينى، مدرب إيطاليا، لديه طريقة هجومية أحبها كثيرًا، حراس المرمى الذين سبقونى صنعوا التاريخ، لكنى لا أشعر بالضغط، فخور بالتواجد هنا من بعدهم».

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