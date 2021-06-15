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خبر سار لجماهير المصري بشأن استاد بورسعيد

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خبر سار لجماهير المصري بشأن استاد بورسعيد خبر سار لجماهير المصري بشأن استاد بورسعيد

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عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعًا موسعًا مع اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد وسمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري والنائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات وذلك لمناقشة الخطوات التنفيذية لبدء العمل في انشاء الاستاد الجديد للنادي المصري بمكانه الحالي.

وخلال الاجتماع تم تحديد الفترة من الثلاثين من يونيو الجاري وحتى الثالث من يوليو المقبل موعدًا يتم خلاله الاحتفال بوضع حجر الأساس للاستاد الجديد ، وذلك طبقًا لارتباطات القيادات السياسية خلال تلك الفترة ، كما تم الاتفاق على أن تبدأ شركة وادي النيل في عمل الجسات واختبارات التربة بمنطقة الاستاد اعتبارًا من بعد غدٍ الخميس.

وعقب الاجتماع وجه سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري شكر مجلس ادارة النادي المصري وجماهير بورسعيـد لفخامة الرئيس عبد الفتاح لقراره التاريخي بانشاء جديد للنادي المصري.

كما وجه حلبية، الشكر كذلك للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لموقفهما الداعم للنادي المصري في ملف إنشاء الاستاد الجديد، وكذلك للواء أركان حرب عادل الغضبان، ولصاحب الجهد الكبير في هذا الملف النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والذي بذل جهودًا مضنية في هذا الشأن.

المصرى اليوم

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