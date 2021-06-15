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حسام حسن يُحدد صفقات الاتحاد السكندري الصيفية

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حسام حسن يُحدد صفقات الاتحاد السكندري الصيفية حسام حسن يُحدد صفقات الاتحاد السكندري الصيفية

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حدد حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، احتياجات الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وعقد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، جلسة مع حسام حسن، أمس الإثنين، تم الاتفاق خلال مع المدير الفني على تجديد عقده لمدة موسم، بالإضافة مناقشته في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم في الموسم الجديد، واللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم في نهاية الموسم الجاري.

وعلمت "المصري اليوم" أن العميد، طلب من رئيس زعيم الثغر، ضرورة تدعيم مركز حراسة المرمى بحارس مميز، في حال فشل تجديد إعارة محمد صبحي من نادي ، خاصة في ظل عدم قناعته بمستوى عماد السيد، وعدم وجود خبرات للثنائي عمرو خليل وصبحي سليمان.

كما طلب المدير الفني للاتحاد تدعيم مركز خط الهجوم بأكثر من مهاجم، في ظل النقص العجز الذي يُعاني منه الفريق في هذا المركز، حيث لا يوجد سوى الجامايكي روماريو وليامز وخالد قمر، البعيد عن مستواه الفني، هذا الموسم، كما يرغب في ضم بديل للجناح الإيفواري رزاق سيسيه ولاعب الوسط عمار حمدي، حال عودتهما لناديي الزمالك والأهلي في نهاية الموسم الجاري.

المصرى اليوم

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