إخماد حريق محدود بمستشفى سوهاج العام دون وقوع إصابات

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أخمدت، اليوم، قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج حريقا محدودا نشب في إحدى الغرف المستخدمة كمخزن بالطابق الأرضي بمستشفى سوهاج العام، بسبب ماس كهربائى دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، أو تأثير على سير العمل بالمستشفى.

وكان اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول مدينة سوهاج، بورود بلاغ بنشوب حريق في مستشفى سوهاج العام، فانتقل على الفور إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وقوات الحماية المدنية و3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى باقي أقسام المستشفى.

وتبين من المعاينة والفحص نشوب الحريق في إحدى الغرف المستخدمة كمخزن بالطابق الأرضي للمستشفى، بسبب حدوث ماس كهربائي في جهاز التكييف، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو تعطيل لسير العمل بالمستشفى، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتجرى شؤونها.