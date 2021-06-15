أخبار عاجلة

مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا -
الانضباط والأخلاق تلزم الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 155 ألف ريال -
في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 162 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا -
فرحه جمهور الأهلي بإحراز الهدف الثاني في مرمي الترجي عن طريق محمد شريف -
اعتراض هستيري من موسيماني ودكة الاهلي والمطالبة بركلة جزاء -
حسام حسن ينفعل علي حكام مباراة الاتحاد والمحلةهو في ايه -
رفع 16 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر -
محافظ الشرقية يثمن جهود مكتب خدمة المواطنين لاستجابته لـ٢٥٩٢٠ شكوى -
رئيس جامعة الأقصر يفتتح مشروعات تخرج طلبة كلية الحاسبات والمعلومات -
حازم إمام يوجه رسالة للاعبي سلة الزمالك بعد التتويج بدوري السوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

53 منظمة دولية تدعو الأمم المتحدة للتحقيق في انفجار ميناء بيروت

Print
53 منظمة دولية تدعو الأمم المتحدة للتحقيق في انفجار ميناء بيروت 53 منظمة دولية تدعو الأمم المتحدة للتحقيق في انفجار ميناء بيروت
طالبت بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة

53 منظمة دولية تدعو الأمم المتحدة للتحقيق في انفجار ميناء بيروت

دعت 53 منظمة دولية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش، اليوم (الثلاثاء)، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت؛ بعدما لم يحرز التحقيق المحلي خلال عشرة أشهر أي تقدّم.

وتوجّهت المنظمات، فضلاً عن 62 شخصاً من الناجين وعائلات الضحايا، برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ذكروا فيها أنه "آن الأوان لمجلس حقوق الإنسان أن يتدخل وأن يصغي إلى مطالبات عائلات الضحايا والشعب اللبناني بالمساءلة، على اعتبار أن الانفجار شكل مأساة ذات أبعاد داخلية، نجم عن التقاعس في حماية أبسط الحقوق وهو الحق في الحياة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وطالب الموقعون بإنشاء بعثة تحقيق دولية ومستقلة ومحايدة، من قبيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة سنة.

ولفتوا إلى أنّه مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للانفجار، فإن الحجج لإجراء هكذا تحقيق دولي قد ازدادت قوة.

ومنذ وقوعه في الرابع من أغسطس، موقعاً أكثر من مائتي قتيل و6500 جريح عدا عن تدمير أحياء عدة في بيروت، رفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية، لكن محققين أمريكيين وفرنسيين شاركوا في التحقيقات الأولية بشكل مستقل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا

مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا

الانضباط والأخلاق تلزم الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 155 ألف ريال

الانضباط والأخلاق تلزم الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 155 ألف ريال

في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 162 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا

في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 162 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا

وزارة الاستثمار توقّع مذكرة تفاهم مع شركة "يانسن"

وزارة الاستثمار توقّع مذكرة تفاهم مع شركة "يانسن"