أخبار عاجلة

مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا -
الانضباط والأخلاق تلزم الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 155 ألف ريال -
في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 162 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا -
فرحه جمهور الأهلي بإحراز الهدف الثاني في مرمي الترجي عن طريق محمد شريف -
اعتراض هستيري من موسيماني ودكة الاهلي والمطالبة بركلة جزاء -
حسام حسن ينفعل علي حكام مباراة الاتحاد والمحلةهو في ايه -
رفع 16 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر -
محافظ الشرقية يثمن جهود مكتب خدمة المواطنين لاستجابته لـ٢٥٩٢٠ شكوى -
رئيس جامعة الأقصر يفتتح مشروعات تخرج طلبة كلية الحاسبات والمعلومات -
حازم إمام يوجه رسالة للاعبي سلة الزمالك بعد التتويج بدوري السوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أحدها خاص بعلاوة الموظفين.. الرئيس يصدر 5 قوانين جديدة (نص كامل)

Print
أحدها خاص بعلاوة الموظفين.. الرئيس السيسي يصدر 5 قوانين جديدة (نص كامل) أحدها خاص بعلاوة الموظفين.. الرئيس يصدر 5 قوانين جديدة (نص كامل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدَّق الرئيس عبدالفتاح ، على 5 قوانين جديدة تحمل أرقام 67 و68 و69 و70 و71 لسنة 2021، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

القانون الأول يحمل رقم 67 لسنة 2021 وخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

القانون الثاني يحمل رقم 68 لسنة 2021، وخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015، بإنشاء صندوق «تحيا ».

القانون الثالث يحمل رقم 69 لسنة 2021 وخاص بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

القانون الرابع يحمل رقم 70 لسنة 2021، وخاص بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وبشأن اشتراك الشركة القابضة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء في القيام ببعض الأعمال.

القانون الخامس يحمل رقم 71 لسنة 2021 وخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

إسماعيل مختار: 30 يونيو رمز لمصر الجديدة التي طالما حلمنا بها

إسماعيل مختار: 30 يونيو رمز لمصر الجديدة التي طالما حلمنا بها

رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري

رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري

وزيرة الصحة: مصر تحتل المرتبة الثانية بعد المغرب من حيث نسب التطعيم في أفريقيا

وزيرة الصحة: مصر تحتل المرتبة الثانية بعد المغرب من حيث نسب التطعيم في أفريقيا