أخبار عاجلة

مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا -
الانضباط والأخلاق تلزم الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 155 ألف ريال -
في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 162 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا -
فرحه جمهور الأهلي بإحراز الهدف الثاني في مرمي الترجي عن طريق محمد شريف -
اعتراض هستيري من موسيماني ودكة الاهلي والمطالبة بركلة جزاء -
حسام حسن ينفعل علي حكام مباراة الاتحاد والمحلةهو في ايه -
رفع 16 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر -
محافظ الشرقية يثمن جهود مكتب خدمة المواطنين لاستجابته لـ٢٥٩٢٠ شكوى -
رئيس جامعة الأقصر يفتتح مشروعات تخرج طلبة كلية الحاسبات والمعلومات -
حازم إمام يوجه رسالة للاعبي سلة الزمالك بعد التتويج بدوري السوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس جامعة الأقصر يتابع سير أعمال تجهيز الكليات بمدينة طيبة

Print
رئيس جامعة الأقصر يتابع سير أعمال تجهيز الكليات بمدينة طيبة رئيس جامعة الأقصر يتابع سير أعمال تجهيز الكليات بمدينة طيبة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لمتابعة المشروعات الجامعية وحجم الانجاز في أعمال الانشاءات والتشطيبات وما وصلت إليه نسب التنفيذ بكليات الجامعة بمدينة طيبة الجديدة .

رافقه خلال الجولة كلا من: جمال السيد، أمين عام مساعد الجامعة، والدكتور محمد رمضان سعدي، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة . وتفقد رئيس الجامعة، الاستكمالات الخاصة بكلية الطب، وتجهيز الغرف الدراسية والقاعات والمعامل، مؤكدا جاهزية الكلية لاستقبال الطلبة في الوقت المحدد.

واستكمل رئيس الجامعة جولته بتفقد أعمال التشطيبات النهائية بكليتي التربية والعلوم وتجهيز الغرف الدراسية والقاعات والمعامل، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لتنفيذ خطة الإنشاء في الوقت المحدد لها والالتزام بتطبيق كافة مواصفات التنفيذ بأعلى جودة، والاسراع في الانتهاء من تجهيز مسرح الجامعة .

تأتي تلك الجولات المستمرة في إطار حرص رئيس الجامعة، على الانتهاء من تجهيز الكليات الثلاث، وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيدا لاستقبال الطلاب العام المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رفع 16 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر

رفع 16 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر

محافظ الشرقية يثمن جهود مكتب خدمة المواطنين لاستجابته لـ٢٥٩٢٠ شكوى

محافظ الشرقية يثمن جهود مكتب خدمة المواطنين لاستجابته لـ٢٥٩٢٠ شكوى

رئيس جامعة الأقصر يفتتح مشروعات تخرج طلبة كلية الحاسبات والمعلومات

رئيس جامعة الأقصر يفتتح مشروعات تخرج طلبة كلية الحاسبات والمعلومات

حازم إمام يوجه رسالة للاعبي سلة الزمالك بعد التتويج بدوري السوبر

حازم إمام يوجه رسالة للاعبي سلة الزمالك بعد التتويج بدوري السوبر