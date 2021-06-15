رئيس جامعة الأقصر يتابع سير أعمال تجهيز الكليات بمدينة طيبة

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أجرى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لمتابعة المشروعات الجامعية وحجم الانجاز في أعمال الانشاءات والتشطيبات وما وصلت إليه نسب التنفيذ بكليات الجامعة بمدينة طيبة الجديدة .

رافقه خلال الجولة كلا من: جمال السيد، أمين عام مساعد الجامعة، والدكتور محمد رمضان سعدي، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة . وتفقد رئيس الجامعة، الاستكمالات الخاصة بكلية الطب، وتجهيز الغرف الدراسية والقاعات والمعامل، مؤكدا جاهزية الكلية لاستقبال الطلبة في الوقت المحدد.

واستكمل رئيس الجامعة جولته بتفقد أعمال التشطيبات النهائية بكليتي التربية والعلوم وتجهيز الغرف الدراسية والقاعات والمعامل، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لتنفيذ خطة الإنشاء في الوقت المحدد لها والالتزام بتطبيق كافة مواصفات التنفيذ بأعلى جودة، والاسراع في الانتهاء من تجهيز مسرح الجامعة .

تأتي تلك الجولات المستمرة في إطار حرص رئيس الجامعة، على الانتهاء من تجهيز الكليات الثلاث، وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيدا لاستقبال الطلاب العام المقبل.