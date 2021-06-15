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وزير الكهرباء : نتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة

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وزير الكهرباء : نتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة وزير الكهرباء : نتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة

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أكد محمد شاكر وزير الكهرباء اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والإعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشار شاكر إلى استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال حيث يلعب القطاع الخاص دوراً هاماً في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة 2035، وأضاف أنه يجري حاليا تحديث هّذه الاستراتيجية لزيادة نسبة مشاركة طاقات متجددة بها حيث نجح القطاع فى إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة والتى ستزيد هذه القدرات المضافة لتصل إلى حوالى 8200 ميجاوات بعد الإنتهاء من المشروعات التى تحت الدراسة.

ولفت إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء المصري لتأمين واستدامة الامداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، ووزيرة التجارة والطاقة البريطانية وممثلة المملكة المتحدة الدولية للتكيف ومواجهة تغير المناخ لمؤتمر المناخ الدولي COP26 آن مارى تريفولين (Anne Marie Trevelyan) ، والوفد المرافق لهما.

المصرى اليوم

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