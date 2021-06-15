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مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:47 مساءً
الانضباط والأخلاق تلزم الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 155 ألف ريال
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:47 مساءً
في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 162 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:47 مساءً
فرحه جمهور الأهلي بإحراز الهدف الثاني في مرمي الترجي عن طريق محمد شريف
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:46 مساءً
اعتراض هستيري من موسيماني ودكة الاهلي والمطالبة بركلة جزاء
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:46 مساءً
حسام حسن ينفعل علي حكام مباراة الاتحاد والمحلةهو في ايه
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:46 مساءً
رفع 16 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:41 مساءً
محافظ الشرقية يثمن جهود مكتب خدمة المواطنين لاستجابته لـ٢٥٩٢٠ شكوى
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:41 مساءً
رئيس جامعة الأقصر يفتتح مشروعات تخرج طلبة كلية الحاسبات والمعلومات
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:41 مساءً
حازم إمام يوجه رسالة للاعبي سلة الزمالك بعد التتويج بدوري السوبر
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:41 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
كابتن فنلندا يتحدث لـCNN عن إيريكسون و"السكتة القلبية" خلال المباراة مع الدنمارك
فيديو
cnn arabic
الثلاثاء 15 يونيو 2021 05:02 مساءً
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