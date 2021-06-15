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"إغاثي الملك" يوقّع اتفاقية لحفر آبار يستفيد منها 60,699 فرداً بالنيجر

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في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقره في الرياض اليوم اتفاقية مشتركة لحفر بئر ارتوازي و 6 آبار سطحية في منطقة تلابيري بجمهورية النيجر، يستفيد منه 60,699 فرداً، حيث وقع الاتفاقية مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم.

ويهدف هذا التوقيع إلى توفير مصادر مياه صالحة للشرب والاستخدام الشخصي في المناطق المستهدفة وذات الاحتياج الإنساني، والمساهمة في الحد من نسبة انتشار الأمراض الوبائية.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الدول ذات الاحتياج بمختلف المجالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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