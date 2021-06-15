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علّقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز ، للمرة الأولى، على نفي الإعلامية بوسي شلبي كونها «الفنانة رقم 1 في مصر»، خلال برنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي عرض في شهر رمضان 2021.

وقالت ياسمين عبدالعزيز بعدما نشرت مقطع الفيديو لـ«شلبي»: «هموت»، وأضافت أكثر من وسم ضاحك على كلمات الإعلامية.

كانت «شلبي» أجابت على سؤال طرحته المخرجة ومُقدمة البرنامج إيناس الدغيدي: «ياسمين عبدالعزيز الفنانة رقم 1 في مصر لأنها بتنجح سينما وتليفزيون.. أبيض ولا أسود؟ (صح ولا خطأ)»، فتقول الإعلامية: «يسرا الفنانة رقم 1 في الوطن العربي».

وتعود «الدغيدي» لترد عليها: «لا جدال.. بنتكلم في جيل تاني خالص»، لكن أصرت «شلبي» على رأيها: «يسرا بتوصل لكل الأجيال وبتنجح سينما وتليفزيون.. السنة اللي فاتت يسرا نجحت سينما وتليفزيون ياسمين ماكنتش على الساحة.. أنا بقول الصح والحقيقة بالمشاهدة والإيرادات وكل حاجة».