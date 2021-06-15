ابن فرحان يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب بقطر
في وثيقة تحمل رد رئيس مجلس الوزراء اليمني، عبدالملك معين، على خطاب رئيس مجلس النواب اليمني، حصلت «الوطن» عليها، بشأن تساؤلات عضو...
أبها: سلمان عسكر
05 ذو القعدة 1442 هـ
أعلنت القوات الأمنية العراقية القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين للقضاء في منطقة تركلان بمحافظة كركوك، وقالت خلية الإعلام الأمني،...
بغداد: د ب أ
05 ذو القعدة 1442 هـ
وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، رحيل بنيامين نتنياهو عن قيادة حكومة الاحتلال الإسرائيلية بأنه يطوي إحدى «أسوأ محطات»...
رام الله: أ ف ب
05 ذو القعدة 1442 هـ
فيما اعترضت الدفاعات الجوية للتحالف ودمرت طائرة من دون طيار مفخخة، الإثنين، أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط، كما أسقطت، الأحد...
أبها: غلا أبو شرارة
05 ذو القعدة 1442 هـ
يشهد لبنان المتهاوي في الأزمات انفلاتا أمنيا على حدوده مع جاره السوري، دون وجود ضابط من الجهتين من ناحية عمليات التهريب، خاصة...
بيروت: أسماء وهبة
04 ذو القعدة 1442 هـ