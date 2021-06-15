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المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر يونيو2021م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بـ"8.265" مليار ريال

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المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر يونيو2021م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بـ"8.265" مليار ريال المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر يونيو2021م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بـ"8.265" مليار ريال

المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر يونيو2021م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بـ

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021م الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يونيو 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.265 مليار ريال سعودي (ثمانية مليارات ومائتان وخمسة وستون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر عن المركز فقد قُسمت الإصدارات إلى ثلاثة شرائح، الأولى تبلغ 2.755 مليار ريال سعودي (ملياران وسبعمائة وخمسة وخمسون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في العام 2028 ميلادي.

فيما بلغت الشريحة الثانية 4.650 مليار ريال سعودي (أربعة مليارات وستمائة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في العام 2031 ميلادي.

كما بلغت الشريحة الثالثة 860 مليون ريال سعودي (ثمانمائة وستون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في العام 2035ميلادي.

يأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021م التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني www.ndmc.gov.sa التي يستعرض عبرها جــدول إصداراته المحليــة لتتناســب مــع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلــق بإعلانات الإصــدار ومواعيــد التســوية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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