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"ابن فرحان" يشارك في الاجتماع التشاوري الأول لوزراء الخارجية العرب بقطر

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لتعزيز العمل المشترك والتشاور والتنسيق حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم، في الاجتماع التشاوري الأول لوزراء الخارجية العرب، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحث الاجتماع الوزاري، تعزيز العمل العربي المشترك، والتشاور والتنسيق حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش وزراء الخارجية العرب سبل دعم المبادرات العربية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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