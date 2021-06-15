فاشنيستا كويتية مُطالبة بدفع غرامة 267 ألف دولار لوكيل نيابة (تعرف على السبب)

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قضت محكمة كويتية، الثلاثاء، بفرض غرامة مالية قيمتها 80 ألف دينار أي نحو 267 ألف دولار على «الفاشينيستا» الكويتية، جمال النجادة، تعويضا لوكيل النيابة العامة بتهمة الإساءة إليه من خلال تسجيل صوتي لها تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، تم إصدار الحكم على خلفية قضية مقامة ضد «الفاشينيستا» من وكيل النيابة، بطلب التعويض عن الإساءة والألفاظ التي وجهتها إليه بالمقطع الصوتي الذي تم تداوله قبل أشهر، على خلفية استجوابها والتحقيق معها بقضية غسيل أموال.

وبالفعل تم ضبط «النجادة» سبتمبر الماضي للتحقيق معها بتهمة الإساءة للنيابة العامة بتسجيل صوتي تم تداوله آنذاك، وفقًا لصحيفة «القبس» الكويتية، ليتم إخلاء سبيلها بعد أيام بكفالة بقيمة 2000 دينار أي 6.600 دولار، علمًا أنها أنكرت في البداية صلتها به، قبل أن تعترف بصحته عقب إحالتها للطب الشرعي لمقارنة الصوت والتأكد من أنه يعود لها.

يذكر أن التسجيل المنتشر للشابة تضمن انتقاد قاس منها على النيابة والنائب العام على خلفية التحقيق معها بقضية غسيل الأموال.

وانتقدت «الفاشينيستا» في التسجيل الصوتي ملاحقة النيابة لها وللمشاهير الآخرين، على خلفية التحقيق معها بقضية غسيل الأموال، قائلة، «إنهم لا يملكون مبالغ مالية كبيرة تتطلب كل هذه الملاحقات، في الوقت الذي تتجاهل فيه النيابة ملاحقة سارقي المليارات».

وتداولت الحسابات الإخبارية لاحقًا وثيقة اعتذار منسوبة للنجادة، قالت فيها: «إن ما صدر عنها من ألفاظ في التسجيل الصوتي المتداول عبر مواقع التواصل كان تحت الضغوط والانفعال غير المقصود».

ووصفت النجادة تعامل النيابة معها أثناء التحقيق بقضية غسيل الأموال بـ«الراقي والمحترم»، مضيفة أن «هذا اعتذار رسمي منها تجاه كل من أساء فهمها».

من بين المشاهير الذين خضعوا للتحقيق على دفعتين منذ أسابيع، بعد استدعاء مجموعة من المتهمين بغسيل الأموال للنيابة العامة للتحقيق معهم، ليتم إخلاء سبيلهم بعد ساعات من التحقيق بكفالات مالية متفاوتة، لتبلغ كفالة النجادة عشرين ألف دينار (أي حوالي 65600 دولار).

و«النجادة» هي ممثلة ومصممة أزياء وشخصية إعلامية، تبلغ من العمر 20 سنة ولدت في منطقة كاضمة في الكويت، وتحمل الجنسية الكويتية، تخرجت من جامعة الكويت وتخرجت، وحصلت على شهادة الماجستير منها مواليد 7 أغسطس 1975تبلغ من العمر 45 سنة حتى 2020.