أخبار عاجلة

مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا -
الانضباط والأخلاق تلزم الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 155 ألف ريال -
في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 162 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا -
فرحه جمهور الأهلي بإحراز الهدف الثاني في مرمي الترجي عن طريق محمد شريف -
اعتراض هستيري من موسيماني ودكة الاهلي والمطالبة بركلة جزاء -
حسام حسن ينفعل علي حكام مباراة الاتحاد والمحلةهو في ايه -
رفع 16 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر -
محافظ الشرقية يثمن جهود مكتب خدمة المواطنين لاستجابته لـ٢٥٩٢٠ شكوى -
رئيس جامعة الأقصر يفتتح مشروعات تخرج طلبة كلية الحاسبات والمعلومات -
حازم إمام يوجه رسالة للاعبي سلة الزمالك بعد التتويج بدوري السوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير البترول يرد على هجوم النواب: «يدل على نجاحنا المُلفت للأنظار»

Print
وزير البترول يرد على هجوم النواب: «يدل على نجاحنا المُلفت للأنظار» وزير البترول يرد على هجوم النواب: «يدل على نجاحنا المُلفت للأنظار»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ المهندس طارق الملا، وزير البترول، الثلاثاء، التعقيب على طلبات الإحاطة والأسئلة والانتقادات الانتقادات التي وجهت له خلال الجلسة العامة للبرلمان.

وقال الوزير: «أشكركم على هذه الأسئلة وطلبات الإحاطة، وتابع: هي إن دلت فتدل على نجاح قطاع البترول في لفت الأنظار بسبب النجاحات التي يحققها».

ولفت الوزير إلى أن «الغاز الطبيعي أحد دعائم الاقتصاد الوطني للدولة المصرية، مشيراً إلى أن أكثر من 50 نائبا تقدم بأسئلة بشأن توصيل الغاز الطبيعي، وعلق:«أنا في منتهى السعادة بهذه الأسئلة والطلبات».

كانت الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، شهدت هجوماً حاداً على وزير البترول، خلال الجلسة التي خصصها المجلس، لعرض طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية الموجهة لوزير البترول المهندس طارق الملا، بسبب رفضه طلبات النواب بشأن التعيين في وزارة البترول أو الشركات التابعة لها، وكذلك بسبب ما اعتبره النواب ارتفاع الغاز .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

تعرف على أسعار صكوك الأضاحي تبدأ بـ1900 جنيه

تعرف على أسعار صكوك الأضاحي تبدأ بـ1900 جنيه

أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 29 ــ 6 ــ 2021

أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 29 ــ 6 ــ 2021