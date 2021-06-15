وزير البترول يرد على هجوم النواب: «يدل على نجاحنا المُلفت للأنظار»

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بدأ المهندس طارق الملا، وزير البترول، الثلاثاء، التعقيب على طلبات الإحاطة والأسئلة والانتقادات الانتقادات التي وجهت له خلال الجلسة العامة للبرلمان.

وقال الوزير: «أشكركم على هذه الأسئلة وطلبات الإحاطة، وتابع: هي إن دلت فتدل على نجاح قطاع البترول في لفت الأنظار بسبب النجاحات التي يحققها».

ولفت الوزير إلى أن «الغاز الطبيعي أحد دعائم الاقتصاد الوطني للدولة المصرية، مشيراً إلى أن أكثر من 50 نائبا تقدم بأسئلة بشأن توصيل الغاز الطبيعي، وعلق:«أنا في منتهى السعادة بهذه الأسئلة والطلبات».

كانت الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، شهدت هجوماً حاداً على وزير البترول، خلال الجلسة التي خصصها المجلس، لعرض طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية الموجهة لوزير البترول المهندس طارق الملا، بسبب رفضه طلبات النواب بشأن التعيين في وزارة البترول أو الشركات التابعة لها، وكذلك بسبب ما اعتبره النواب ارتفاع أسعار الغاز .