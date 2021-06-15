كاف يحذر الترجي التونسي من هجوم الأهلي قبل معركة نصف النهائي.. صورة

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سلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، الضوء على الأرقام المميزة لفريق الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا.

وذكر الكاف أن الأهلي حامل لقب دوري الأبطال، يملك أقوى خط هجوم في النسخة الحالية من البطولة القارية برصيد 14 هدفا. كما أشار الاتحاد القاري إلى نجاح دفاع الأهلي وحفاظه على نظافة شباكه الفريق في 4 مباريات منذ انطلاقة النسخة الجارية من دوري الأبطال.

الجدير بالذكر أن الأهلي تأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، حيث يواجه الترجي التونسي. ويلتقي الفريقان ذهابا يوم 19 يونيو الجاري على الملعب الأولمبي في رادس، وفي الإياب يوم 26 من الشهر نفسه في ملعب استاد السلام بالقاهرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي توج بلقب النسخة الماضية 2020، للمرة التاسعة في تاريخه، على حساب غريمه الزمالك.