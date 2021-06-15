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رحيل محمد صلاح عن ليفربول يلحق بأضرار فادحه لفريق بروسيا دورتموند.. (تفاصيل)

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رحيل محمد صلاح عن ليفربول يلحق بأضرار فادحه لفريق بروسيا دورتموند.. (تفاصيل) رحيل محمد صلاح عن ليفربول يلحق بأضرار فادحه لفريق بروسيا دورتموند.. (تفاصيل)

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محمد صلاح قائد الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، وإمكانية رحيله خلال الميركاتو الصيفي سواء إلى الدوري الإسباني أو الفرنسي عن طريق بوابة باريس سان جيرمان الذي حدد ما يقرب من نصف مليار جنيه سنويا لضم النجم المصري لصفوفه، مازال مسيطر على سوق الانتقالات الصيفية حتى الآن بقوة.

ووفقا لما نشرته موقع صحيفة "بيلد" الألمانية، يستهدف نادي بوروسيا دورتموند جلب بديل لمهاجمه الإنجليزي جادون سانشو هذا الصيف، تحسبًا لرحيل الأخير عن ملعب سيجنال إيدونا بارك.

أضاف التقرير، أن رغبة ليفربول في ضم دونيل مالين، مهاجم آيندهوفن الهولندي ، تحسبا لتعويض رحيل محمد صلاح عن صفوفه خلال الميركاتو الصيفي قد ضر بصفوف الفريق الألماني نظرا لأنها ستفقد أهم نجومها الموسم المقبل، وستفقد صفقة تعويضه المرتبطة بنجم فريق أيندهوفن الهولندي. ومن المتوقع أن تستكمل المفاوضات بين دورتموند ومسؤولي آيندهوفن عقب انتهاء الدولي الهولندي من مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2020.

المصرى اليوم

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