أخبار عاجلة

مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا -
الانضباط والأخلاق تلزم الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 155 ألف ريال -
في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 162 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا -
فرحه جمهور الأهلي بإحراز الهدف الثاني في مرمي الترجي عن طريق محمد شريف -
اعتراض هستيري من موسيماني ودكة الاهلي والمطالبة بركلة جزاء -
حسام حسن ينفعل علي حكام مباراة الاتحاد والمحلةهو في ايه -
رفع 16 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر -
محافظ الشرقية يثمن جهود مكتب خدمة المواطنين لاستجابته لـ٢٥٩٢٠ شكوى -
رئيس جامعة الأقصر يفتتح مشروعات تخرج طلبة كلية الحاسبات والمعلومات -
حازم إمام يوجه رسالة للاعبي سلة الزمالك بعد التتويج بدوري السوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«المصري اليوم» تكشف مفاجأت في رحيل فرجاني ساسي.. واللاعب يجهز «»

Print
«المصري اليوم» تكشف مفاجأت في رحيل فرجاني ساسي.. واللاعب يجهز «فيديو» «المصري اليوم» تكشف مفاجأت في رحيل فرجاني ساسي.. واللاعب يجهز «»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف مصدر مقرب من التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أن اللاعب التونسي يجهز لكشف الحقيقة الكاملة لجماهير القلعة البيضاء، عن أسباب رحله من الزمالك ورفضه تجديد عقده مع النادي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

واكد المصدر، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن ساسي، حمل مسؤولية عدم تجديد عقده، إلى اللجنة المؤقتة السابقة برئاسة اللواء عماد العزيز، بالإضافة إلى أن إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية السابق، والذي عرض عليه خصم٣٠٠ الف يورو من مستحقاته المالية من الموسم الماضي بسبب الضرائب، وهو ما لم يكن مدون في عقد اللاعب.

وأضاف المصدر، أن خصم الضرائب وعدم سدد المبالغ المالية المتأخرة، فضلا عن سوء معاملة اللجنة السابقة له، هى التي دفعته عن اتخاذ قرار الرحيل عن القلعة البيضاء:


واوضح المصدر، أن عدم الاستقرار المادي والإداري في نادي الزمالك، في الفترة الماضية، كان سببًا رئيسيًا في عدم فرجاني، تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وقال المصدر، إن اللاعب استجاب لأكثر من مرة لعقد جلسات مع مسؤولي النادي الأبيض، ولكنه لمس صراعا بين أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة السابق، ومحمد عطية عضو اللجنة التنفيذية السابق، حيث يرغب كل منهما في حسم ملف التجديد، دون تنفيذ الوعود المالية.

وشدد المصدر المقرب من فرجاني ساسي، أن اللاعب يحترم جماهير الزمالك ويقدرهم، ولكنه اجبر على اتخاذ قرار الرحيل عن القلعة البيضاء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حازم إمام يوجه رسالة للاعبي سلة الزمالك بعد التتويج بدوري السوبر

حازم إمام يوجه رسالة للاعبي سلة الزمالك بعد التتويج بدوري السوبر

بالفيديو.. سائح يطير فوق رؤوس سكان نيويورك بتصريح رسمي

بالفيديو.. سائح يطير فوق رؤوس سكان نيويورك بتصريح رسمي

نضال الأحمدية تهاجم حسام حبيب: يعاني من الغطرسة.. ولم يستطع نفي كلام والده (فيديو)

نضال الأحمدية تهاجم حسام حبيب: يعاني من الغطرسة.. ولم يستطع نفي كلام والده (فيديو)

سائق سعودي يوثق نجاته من حادث مروّع بمعجزة (فيديو)

سائق سعودي يوثق نجاته من حادث مروّع بمعجزة (فيديو)