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لتحقيق الشمول المالي .. البنك الأهلي يصدر بطاقة الخصم خلال 15 دقيقة

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لتحقيق الشمول المالي .. البنك الأهلي يصدر بطاقة الخصم خلال 15 دقيقة لتحقيق الشمول المالي .. البنك الأهلي يصدر بطاقة الخصم خلال 15 دقيقة

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أطلق البنك الأهلي المصري، خدمة إصدار بطاقة الخصم المباشر الخاصة لحظيًا، ويمكن الحصول علي هذه الخدمة من خلال الوحدات المصرفية المتنقلة.

قال كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك ، إن إطلاق تلك الخدمة، سيُمكن العملاء البنك من استلام بطاقات الخصم المباشر ، خلال 15 دقيقة على الأكثر.

أشار «سوس» إلى أنه سيتم تعميم تلك الخدمة على عدة مراحل، وفقًا لدراسة احتياجات العملاء، حيث ستتم مبدئيا في فروع البنك للخدمة الإلكترونية والتي بلغت 26 فرعًا، على أن يتم التوسع في تطبيقها وصولا إلى كافة فروع البنك ضمن الخطط المستقبلية.

من جانبه، قال أيمن جمجوم رئيس مجموعة الفروع بالبنك إن الوحدة المتنقلة تم تجهيزها بناءا على دراسات تفصيلية لهذا النموذج من الفروع، بما يخدم ملف التحول الرقمي ويدعم الشمول المالي من خلال الوصول الى مختلف شرائح العملاء، حيث سيتم إتاحتها في مناطق متنوعة من الجمهورية، طبقا لاحتياجات أماكن الكثافات وتركز العملاء ومدى توافر الخدمات المصرفية.

المصرى اليوم

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