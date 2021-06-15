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«الزراعة» توافق على استيراد 96 ألف رأس عجول أبقار و70 ألف رأس أغنام بمناسبة عيد الأضحى

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«الزراعة» توافق على استيراد 96 ألف رأس عجول أبقار و70 ألف رأس أغنام بمناسبة عيد الأضحى «الزراعة» توافق على استيراد 96 ألف رأس عجول أبقار و70 ألف رأس أغنام بمناسبة عيد الأضحى

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وافقت اللجنة الاستيرادية برئاسة المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، على استيراد 96500 رأس عجل بقري منهم 52500 رأس بغرض الذبح الفوري من دولة السودان الشقيقة، بالإضافة إلى 44 ألف رأس عجل بقري للتربية والتسمين من دول الإتحاد الأوروبى وأمريكا اللاتينيه، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وما يتطلبه من توفير كميات مناسبة من اللحوم الحمراء، وفى إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى على عمل توازن بالأسواق في الأسعار، سواء كانت رؤوس حيه أو لحوم حمراء.

ووافقت اللجنة على استيراد عدد 70 ألف رأس من الأغنام الحية بغرض الذبح، منهم 25 ألف من دولة السودان الشقيقه، و45 ألف من دول أخرى، بالإضافة إلى 7 آلاف رأس من سلالة الماعز البور المتميزة بالإنتاج العالي من اللحوم والألبان، و6500 طن من اللحوم المصنعة.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه بعد قيام الوزارة لأول مرة بالحصر الإلكتروني للثروة الحيوانية فأصبح من السهل اتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بوارداتنا من الخارج سواء رؤوس حية أو لحوم مبردة ومجمدة أو مصنعاتها، طبقًا لما لدينا من قواعد بيانات إلكترونية دقيقة لثرواتنا الحيوانية، دون إغراق أو تعطيش للسوق، ونعمل من أجل الحفاظ على المنتج والناتج المحلي، وأيضًا توفير اللحوم الحمراء للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأضاف «القصير»، أن ذلك ظهر واضحًا خلال العام الماضي، رغم ما واجهه العالم من تحديات جائحة كورونا، وتنبؤ البعض بندرة الكميات المتاحه من اللحوم الحمراء وارتفاع جنوني في أسعارها، إلا أن لم يحدث فيها أي نقص في كميات اللحوم المتوفره أو زيادة غير مبررة في الأسعار، في الوقت التي كانت تعانى فيه العديد من دول العالم من نقص المتاح من البروتين الحيوانى بمصادره المختلفه، وزيادة في الأسعار.

من ناحيته، قال المهندس مصطفى الصياد أن ما تم الموافقه عليه من إستيراد سواء كان رؤوس حيه أو مصنعات لحوم يخضع لكل اشتراطات وضوابط الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتتم عليه كل الفحوصات اللازمة لضمان جودة وسلامة اللحوم الواردة إلى البلاد.

وأضاف «الصياد»، أنه تم تلبية رغبة المتقدمين الجادين من المستوردين بما يحقق توازن في الأسعار والكميات بالأسواق دون خلل أو إغراق ليكون ذلك في صالح كل من المنتج والمستهلك في آن واحد، كما أن تنوع مصادر ونوعية الرؤوس الحيه ومصنعات اللحوم التي تم الموافقه على استيرادها يلبي كل أذواق ومتطلبات المواطن المصري.

المصرى اليوم

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